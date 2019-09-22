قائمة ريال مدريد أمام أشبيلية في الدوري الأسباني

الأحد 22 سبتمبر 2019 أعلن زين الدين زيدان عن 19 لاعباً من ريال مدريد سيقومون برحلة إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية يوم الأحد.

قرر المدرب الفرنسي استبعاد الفارو أودريوزولا وماريانو دياز وإبراهيم دياز ورودريجو غو. مارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو و ماركو أسينسيو مصاب بالشلل. قائمة ريال مدريد المؤلفة من 19لاعباً لأشبيلية: ثيبوت كورتوا ، ألفونس أريولا ، التوب ، داني كارفاجال ، إدر ميليتاو ، سيرجيو راموس ، رافائيل فاراني ، ناتشو ، فرلاند ميندي ، توني كروس ، توني كروس ، توني كروس ، جيمس تومي رودريغيز ، إيدن هازارد ، كريم بنزيما ، غاريث بيل ، لوكاس فاسكويز ، لوكا يوفيتش وفينيسيوس.

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