شكرا لقرائتكم الجبلاية تبحث عن بدائل لودية البرازيل ومنتخب أفريقي الأقرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث أعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم إجراء العديد من الاتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل ، بعد أن اقتربت ودية البرازيل من الخروج من حسابات الجبلاية في الفترة القادمة بسبب عدم تحديد ملعب المباراة بين الفريقين.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قد أحالوا ملف ودية المنتخب أمام البرازيل إلى حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر من أجل حسم مصير الودية المقرر إقامتها فى شهر أكتوبر المقبل فى دولة الكويت من عدمه ، فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وعلى الرغم من اقتراب إلغائها إلا أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أنه فى حال موافقة البدرى على مواجهة البرازيل فسيتم مطالبة الشركة صاحبة العرض بإنهاء الاتفاقات، أما فى حال رفضه فسيتم البحث عن خوض ودية أفريقية خلال الساعات المقبلة، وسيتم عرض أسماء المنتخبات على البدرى للاختيار من بينها، والأقرب هو إقامة الودية فى القاهرة نظراً لضيق الوقت للتجهيز للسفر إلى الخارج، خاصة أن المعسكر سينطلق يوم 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

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كما سيتم البحث عن خوض ودية أفريقية خلال الساعات المقبلة وسيتم عرض أسماء المنتخبات على البدرى للإختيار من بينها

واتفق اتحاد الكرة مع حسام البدرى على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر ألفراعنة الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل ، حيث جاء هذا القرار لحفظ حق المنتخب فى اللاعبين المحترفين، وفقا للائحة ألفيفا التى تنص على استدعاء المحترفين رسميا قبل 15 يوماً من انطلاق المعسكر.