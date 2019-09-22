ميتشو يعلن قائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بدون حامد وعنتر...

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جدة - عمرو شويل قائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة مباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غد في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز. 21 لاعبا فى قائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وضمت قائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 21 لاعبا هم : محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم إمام في خط الدفاع Advertisements فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور - محمد أوناجم في خط الوسط خالد بو طيب - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم المستبعدين من قائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وشهدت قائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الأهلي الأخيرة فى السوبر المصري والتى خسرها الأبيض بنتيجة 3/2 ليتعرض للإيقاف، كما شهدت القائمة غياب الثلاثى محمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة والثنائي محمود عبد العزيز ومحمد عنتر لأسباب فنية. موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري ، فى تمام الساعة الثامنة مساء غدا الاثنين بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس ضمن افتتاح مباريات الفريقين بمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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