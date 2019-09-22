شكرا لقرائتكم محمد بركات وسيد معوض في مقر الجبلاية .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد محمد بركات مرشح للعمل بمنصب مدير منتخب مصر وسيد معوض في منصب مدرب منتخب مصر مع حسام البدري المدير الفنى. Advertisements وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي. كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

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