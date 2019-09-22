شكرا لقرائتكم محمد ابرهيم وعمرو مرعي فى هجوم المقاصة ضد أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاصه ضد اسوان أعلن الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان التي تنطلق في الثالثة ظهر اليوم على ستاد أسوان الرياضى فى مستهل مشوار الفريقين بالدورى الممتاز لكرة القدم . وضم تشكيل المقاصة ضد أسوان كلا من : محمود حمدى فى حراسة المرمى وأحمد مودى وحسني فتحى وعاصم سعيد ومحمد دسوقى فى الدفاع وصلاح ريكو وخالد اوتشو ومحمد رمضان وباولن فوافى ومحمد إبراهيم لخط الوسط ، وعمرو مرعى فى الهجوم . وتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم _ عصام صبحى _ مصطفي شبيطة _ احمد ياسين _ ميدو جابر _صلاح عاشور _ صلاح أمين .‎ Advertisements ويغيب عن الفريق محمد توني ومحمد دبش وشريف حازم للاصابة.

المقاصة

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