شكرا لقرائتكم حسام البدري يستقر رسميا على جهاز منتخب مصر .. 2 أهلي و 2 زمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، على اختيار من يعاونه فى الجهاز الفنى، واستقر على محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى . ويعقد حسام البدرى واللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد للفراعنة المتواجد حاليا بمقر الجبلاية لتحديد المهام والاعلان الرسمي عن الجهاز الذى سيتم من خلال اتحاد الكرة .

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