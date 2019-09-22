شكرا لقرائتكم لاعب الأهلي السابق يجرى جراحة الرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع إسلام رشدي لاعب فريق الجونة الحالي والأهلي سابقا، لإجراء عملية الرباط الصليبي اليوم، بنجاح على يد الطبيب الألماني آندرياس ڤايلر، بمستشفى الجونة . Advertisements أثبتت الأشعة التى أجراها إسلام رشدى لاعب الجونة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة الأمر الذى سيحتاج للعلاج لمدة لن تقل عن 9 أشهر بعد اجرائه للجراحة العاجلة. وكان إسلام رشدى لاعبا فى صفوف الاهلى قبل الانتقال إلى الانتاج الحربى ، و بعد ذلك انتقل إلى الفريق الساحلى

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