الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. يوسف يكشف أكثر مخاوفه وتأثير غياب رفعت وسيسيه...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى عيون طلعت يوسف قال طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى أن مواجهة الزمالك فى افتتاحيه الدورى فى الثامنه مساء غدا الاثنين على ملعب بتروسبورت صعبة.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري واستعدادات زعيم الثغر وقال طلعت يوسف أن جميع لاعبى الاتحاد السكندري جاهزين للقاء الغد فيما عدا الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسه الذان سيغيبا طبقا للإتفاق المبرم مع الزمالك عند استعارتهم مطلع الموسم مؤكدأ أنه يعى قوة الفريق الأبيض وجميع اللاعبين لديهم من الحماس للمشاركة فى اللقاء وسيتم اختيار التشكيل المناسب في المحاضرة الأخيرة . وقال طلعت يوسف أن جميع لاعبى الاتحاد السكندري جاهزين للقاء الغد فيما عدا الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسه الذان سيغيبا طبقا للإتفاق المبرم مع الزمالك عند استعارتهم مطلع الموسم مؤكدأ أنه يعى قوة الفريق الأبيض وجميع اللاعبين لديهم من الحماس للمشاركة فى اللقاء وسيتم اختيار التشكيل المناسب في المحاضرة الأخيرة .

الزمالك ضد الاتحاد السكندري ويتوجه فريق الاتحاد إلى القاهرة بعد قليل فى معسكر مغلق بالقاهرة على أن يتدرب على ملعب بتروسبورت فى الثامنة مساء اليوم حيث فضل الجهاز الفنى التدريب على ملعب اللقاء نظرا لوجود لاعبين بالفريق لم يسبق لها اللعب على بتروسبورت . ويتوجه فريق الاتحاد إلى القاهرة بعد قليل فى معسكر مغلق بالقاهرة على أن يتدرب على ملعب بتروسبورت فى الثامنة مساء اليوم حيث فضل الجهاز الفنى التدريب على ملعب اللقاء نظرا لوجود لاعبين بالفريق لم يسبق لها اللعب على بتروسبورت .

قائمة الاتحاد السكندري ضد الزمالك وضمت قائمة الاتحاد السكندري ضد الزمالك 20 لاعبا وهم : فى حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى وضمت قائمة الاتحاد السكندري ضد الزمالك 20 لاعبا وهم : فى حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى وفى الدفاع : محمود رزق – محمد انور – إسلام جمال – مروان النجار – السيد سالم – محمود شعبان – صبرى رحيل – اسامة العزب Advertisements وفى الوسط : نور السيد – كريم الديب – نبيل مانجا – هشام محمد – أحمد حجى – خالد الغندور – أيمن غباشى وفى الهجوم : جدو – خالد قمر – إيمانويل اوكوى

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