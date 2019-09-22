شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فرج عامر يجتمع بلاعبى السماوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة حرص المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش معسكر الفريق السكندري المقام حالياً في الأسكندرية استعداداً لانطلاقة الدوري العام أمام النادي الأهلي. ونشرت صفحة سموحة صورة من اجتمع عامر باللاعبين وعلقت: Advertisements

المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي يجتمع باللاعبين والجهاز الفني خلال المعسكر المغلق لمباراة الاهلي لحثهم على ضرورة تقديم اداء يليق بإسم النادي والدفاع عن ألوان الفريق امام النادي الاهلي. ويستعد سموحة لمواجهة النادي الأهلي في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري العام في تمام الخامسة والنصف مساء غداً الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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