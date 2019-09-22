قائمة سموحة ضد الأهلى فى افتتاح الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل قائمة سموحة ضد الأهليكشف الجهاز الفنى لفريق سموحة، عن قائمة الفريق السكندرى لمواجهة الأهلى، التى ستقام غداً الإثنين، على استاد برج العرب، فى منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.
وجاءت قائمة سموحة ضد الأهلي على النحو التالى:-
حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور.
خط الدفاع: رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمد حليمة.
خط الوسط: فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزى الحناوى.
خط الهجوم: محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا
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