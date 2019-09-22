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حسام البدري يجتمع مع بركات ومعوض لحسم جهاز منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

 

وقرر حسام البدري استدعاء الخماسي : محمد صلاح لاعب الإنجليزي، ومحمود حسن ( تريزيجيه ) لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن ( كوكا ) لاعب سبورتينج براغا البرتغالي، ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي.

كما بدأ اتحاد الكرة اتصالاته، بشكل رسمي مع عدد من الاتحادات القارية وشركات التسويق الرياضي بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

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