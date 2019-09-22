شكرا لقرائتكم فايلر يحدد شرط خاص لعودة عمرو السولية لتشكيل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلى ضد سموحة

يحسم خالد محمود طبيب الأهلي موقف عمرو السولية من مواجهة سموحة المقرر اقامتها غداً الاثنين في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصرى.

وتحسنت حالة عمرو السولية بشكل كبير علي مدار الساعات الأخيرة، بعد تعرضه لكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة الزمالك على كأس السوبر المحلي، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 2/3.

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ويرفض الجهاز الفني المجازفة بعمرو السولية حيث لن يتم الدفع به إلا بعد موافقة الجهاز الطبي علي ذلك ويكون لائقاً بشكل كامل من الناحية الطبية.