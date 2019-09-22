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شكرا لقرائتكم فايلر يحدد شرط خاص لعودة عمرو السولية لتشكيل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلى ضد سموحة
وتحسنت حالة عمرو السولية بشكل كبير علي مدار الساعات الأخيرة، بعد تعرضه لكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة الزمالك على كأس السوبر المحلي، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 2/3.
ويرفض الجهاز الفني المجازفة بعمرو السولية حيث لن يتم الدفع به إلا بعد موافقة الجهاز الطبي علي ذلك ويكون لائقاً بشكل كامل من الناحية الطبية.
الاهلى ضد سموحة
ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره سموحة في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري العام في تمام الخامسة والنصف مساء غداً الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
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