شكرا لقرائتكم أحمد أيوب ينضم لجهاز الفراعنة تحت قيادة حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن التشكيل الجديد للجهاز المعاون لحسام البدرى فى منتخب مصر، يضم محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب وسيد معوض، وأيمن طاهر.

ويعقد حسام البدرى واللجنة الخماسية اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد للفراعنة حاليا بمقر اتحاد الكرة، لتحديد المهام والإعلان الرسمى عن الجهاز الذى سيتم من خلال اتحاد الكرة.