شكرا لقرائتكم أحمد أيوب ينضم لجهاز الفراعنة تحت قيادة حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن التشكيل الجديد للجهاز المعاون لحسام البدرى فى منتخب مصر، يضم محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب وسيد معوض، وأيمن طاهر.
ويعقد حسام البدرى واللجنة الخماسية اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد للفراعنة حاليا بمقر اتحاد الكرة، لتحديد المهام والإعلان الرسمى عن الجهاز الذى سيتم من خلال اتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أيوب ينضم لجهاز الفراعنة تحت قيادة حسام البدري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.