- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فايلر يجهز ضحايا السوبر المصري لمباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووضع الجهاز الطبى للنادي الأهلي، برنامج علاجى للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة بعد أن غادر مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك متأثرا بالإصابة.
كما اطمأن رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائى اليوم الأحد.
وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بسبب الإصابة بإجهاد فى عضلة السمانة.
موعد مباراة الأهلي ضد سموحةويختتم الأهلى تدريباته اليوم الأحد فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين فى الجولة الأولى من منافسات الدورى للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد سموحة .. فايلر يجهز ضحايا السوبر المصري لمباريات الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.