شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فايلر يجهز ضحايا السوبر المصري لمباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برنامج علاجي يخض له محمود متولى مدافع الأهلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية تلك التى تعرض لها فى مباراة الزمالك أمس الأول فى السوبر المصري، والتى ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ 6 أسابيع.

ووضع الجهاز الطبى للنادي الأهلي، برنامج علاجى للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة بعد أن غادر مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك متأثرا بالإصابة.

كما اطمأن رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائى اليوم الأحد.

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وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بسبب الإصابة بإجهاد فى عضلة السمانة.





موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

ويختتم الأهلى تدريباته اليوم الأحد فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين فى الجولة الأولى من منافسات الدورى للموسم الجديد.