الكشف عن أسماء الجهاز الفني المعاون لحسام البدري في تدريب المنتخب

الموجز

كشفت صحيفة اليوم السابع عن تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام البدري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن تشكيل الجهاز الفني يضم كل من: محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وأضافت الصحيفة أن حسام البدري واللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري يعقدان اجتماعاً مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة حالياً بمقر اتحاد الكرة، لتحديد المهام والإعلان الرسمي عن الجهاز الذي سيتم من خلال اتحاد الكرة.

وكان البدري قد قرر استدعاء 5 محترفين لمعسكر الفراعنة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل.

واستقر البدري على استدعاء كل من: محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا)، محمد النني (بيشكتاش)، أحمد حسن كوكا (سبورتينج براجا)، أحمد حجازي (وست بروميتش).

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ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب في السابع من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الـ 15 من ذات الشهر.

وذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل استدعاءاً رسمياً للمحترفين الخمسة قبل 15 يوماً من بدء معسكر المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تولي حسام البدري، منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب الفراعنة، بعد الخروج المهين لمصر من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويعد البدري من أفضل المدربين المصريين في الوقت الراهن، واستطاع أن يحقق نجاحات مع الأهلي.

يأتي ذلك بعد اعتذار إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن تولى قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة.