كل ما تريد معرفته عن قمة "البريميرليج" ليفربول وتشيلسي.. ميعاد المباراة والقنوات الناقلة

كتب - شريف الجنيدي

يحل فريق ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم العربي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج" ، في قمة مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من 5 مباريات فاز في جميعها حتى الآن، بينما يملك فريق تشيلسي صاحب الأرض والجمهور 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل مثلهما والهزيمة في لقاء وحيد بعد لعب 5 جولات.

ويسعى ليفربول تحقيق الفوز وتأمين صدارته للبريميرليج من جهة، ونسيان خسارته الأخيرة أمام نابولي بهدفين نظيفين في أولى مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا من جهة أخرى.

وسيحاول ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، الوصول للنقطة 18 والابتعاد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وذلك بعدما تمكن الفريق السماوي من تحقيق فوز عريض على واتفورد بثمانية أهداف نظيفة.

على الجانب الآخر، سيدخل تشيلسي صاحب الأرض والجمهور مباراة الليلة من أجل تحقيق الفوز بقيادة مدرب الطموح فرانك لامبارد، بعدما لفت الأنظار وبشدة من خلال الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق المكون من العناصر الشابة من بينهم تامي ابراهام والذي ينافس حالياً على لقب هداف الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 أهداف خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب الصدارة برصيد 8 أهداف.

ميعاد المباراة والقناة الناقلة

وستُقام مباراة تشيلسي وليفربول في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد على أن تُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وسيعلق على مباراة اليوم التونسي رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع

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وتوقعت الصحافة الإنجليزية أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

أما تشيلسي، فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، توموري، إيمرسون، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، جورجينيو، ويليان.

خط الهجوم: بوليسيتش، أبراهام.