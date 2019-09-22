البدري يقرر استدعاء 5 محترفين لمعسكر المنتخب في أكتوبر المقبل

الموجز

قرر حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، استدعاء 5 محترفين لمعسكر الفراعنة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل.

واستقر البدري على استدعاء كل من: محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا)، محمد النني (بيشكتاش)، أحمد حسن كوكا (سبورتينج براجا)، أحمد حجازي (وست بروميتش).

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب في السابع من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الـ 15 من ذات الشهر.

وذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل استدعاءاً رسمياً للمحترفين الخمسة قبل 15 يوماً من بدء معسكر المنتخب.

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يشار إلى أن حسام البدري سيعلن خلال الساعات القادمة عن الجهاز المعاون له لإبلاغ اتحاد الكرة به على أن يعقد اجتماعاته الفنية للإعداد لمعسكر أكتوبر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تولي حسام البدري، منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب الفراعنة، بعد الخروج المهين لمصر من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويعد البدري من أفضل المدربين المصريين في الوقت الراهن، واستطاع أن يحقق نجاحات مع الأهلي.

يأتي ذلك بعد اعتذار إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن تولى قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة.