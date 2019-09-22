خاص.. جهاز البدري المعاون في المنتخب.. الأهلي 4- 2 الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة داخل مقر اتحاد الكرة المصري في حضور أعضاء اللجنة المؤقتة، بجانب الثلاثي المرشح للتواجد معه بالجهاز المعاون: (طارق مصطفى، وسيد معوض، ومحمد بركات).

كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن البدري استقر على الاستعانة بأحمد أيوب وسيد معوض مساعديه السابقين فى جهاز الأهلي فيما استقرت اللجنة المؤقتة على تعيين الثنائي طارق مصطفي وأيمن طاهر اللذان عملا سابقاً فى الجهاز الفني للزمالك على أن يتولي محمد بركات منصب مدير المنتخب وواحد من محمد شوقي أو عادل مصطفي نجما الأحمر السابقين فة منصب المدرب المساعد.

ووفقا للمصدر فإن البدري يتواجد حالياً في مقر اتحاد الكرة بصحبة الثلاثي من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تواجدهم معه.

وأشار المصدر، في تصريحاته، إلى أن البدري اختار أحمد أيوب وطارق سليمان وسيد معوض فريق عمله السابق في الأهلي في تشكيل جهازه الجديد ليستبدل اسم مدرب الحراس بأيمن طاهر .

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الجهاز االمعاون للبدري مكون من:

محمد بركات (الأهلي) في منصب مدير المنتخب.

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أحمد أيوب (الأهلي) في منصب المدرب العام.

طارق مصطفي (الزمالك) في منصب المدرب العام.

سيد معوض (الأهلي) في منصب المدرب.

محمد شوقي أو عادل مصطفي (الأهلي) في منصب المدرب المساعد.

أيمن طاهر (الزمالك) مدرب حراس المرمي

ويتبقي فقط منصب مخطط الأحمال والمرشح له التونسي أنيس الشعلالي .

كان البدري قرر استدعاء 5 لاعبين محترفين من الخارج، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ومحمد النني، وأحمد حجازي وأحمد حسن "كوكا" لمعسكر المنتخب المقبل.