قائد المنتخب الأبرز.. البدري يستبعد 3 محترفين من قائمة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شهدت قائمة المحترفين في المعسكر المقبل لمنتخب مصر التي أعلنها المدير الفني الجديد حسام البدري استبعاد 3 لاعبين من الذين شاركوا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

واستدعى البدري 5 محترفين كالتالي: محمد صلاح نجم ليفربول، محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا، محمد النني لاعب آرسنال المعار لبشكتاش وأحمد حجازي مدافع وست برومتش.

وبالتالي استبعد المدير الفني السابق للأهلي كلا من أحمد المحمدي، قائد المنتخب ولاعب أستون فيلا الإنجليزي، عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وعلي غزال الذي أنهى ارتباطه مع فريق فيرينسي البرتغالي ليصبح لاعبا حرًا.

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وكان المحمدي تلقى انتقادات من الجماهير المصرية بسبب تراجع أداء المنتخب في أمم إفريقيا، فيما تم استبعاد وردة من المعسكر بعد أزمة غير أخلاقية قبل العفو عنه، بينما لم يشارك علي غزال سوى في ست دقائق فقط بالمسابقة.

يأتي هذا قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المكسيكي خافيير أجيري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في دور الـ16 من المسابقة بهدف نظيف.