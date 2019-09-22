البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر منتخب مصر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: قرر حسام البدري مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، استدعاء 5 لاعبين محترفين للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل الذي سيبدأ 7 أكتوبر. وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين هم محمد صلاح "ليفربول" ، محمود حسن تريزيجيه "أستون فيلا" ، أحمد حسن كوكا "سبورتينج براجا"، محمد النني "بشكتاش التركي" ، أحمد حجازي "وست بروميتش". وبحسب لوائح فيفا يتوجب على اتحاد الكرة إرسال الاستدعاء الرسمي للأندية قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب. Advertisements جدير بالذكر أن حسام البدري تولى القيادة الفينة لمنتخب مصر قبل أيام قليلة خلفًا لخافيير أجيري. اقرأ أيضا: قائد المنتخب الأبرز.. البدري يستبعد 3 محترفين من قائمة مصر

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