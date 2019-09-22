كاف يعلن حكم مباراة الزمالك وبطل السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت 28 سبتمبر الجاري على ملعب بتروسبورت.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق السنغالي إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المرتقب من أجل التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية الأغلى.