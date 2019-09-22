الأهلي يختتم استعداداته لسموحة.. وتأهيل متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداده لمواجهة سموحة المقرر لها غدا الاثنين.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق مرانه الرئيسي اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد.

ويعقد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، وتأتي المحاضرة التحضيرية لتجهيز اللاعبين لمواجهة سموحة.

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ومن جهة أخرى، يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك أمس الأول في السوبر المحلي.

ووضع الجهاز الطبي برنامج علاجي للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة بعد أن غادر مباراة السوبر الأخيرة للإصابة.

ويطمئن فايلر المدير الفني للأهلي على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.

وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك؛ بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة.