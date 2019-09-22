"3 ألقاب ضائعة".. تعرف على تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعد النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لمواجهة سموحة مساء غد الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في افتتاح مباريات الفريقين بالنسخة الجديدة للمسابقة.

حسام حسن هو المدير الفني لسموحة، وقاد الفريق لاحتلال المركز الـ14 في الموسم الماضي بعدما كان مهددا بالهبوط، إذ خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز في أربع مباريات مقابل الخسارة في ست مواجهات والتعادل مرة واحدة.

ويملك المدرب صاحب الـ53 عاما تاريخا حافلا من المواجهات أمام الأهلي، حيث سبق وأن التقى مع المارد الأحمر في عدة مناسبات، آخرهم في الدور الثاني للموسم الماضي حين خسر سموحة في الوقت القاتل بهدف جيرالدو الشهير.

وقاد حسام حسن 7 أندية: المصري البورسعيدي، الزمالك، المصرية للاتصالات، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز وسموحة في مواجهة الأهلي، إلا أنه لم يحقق الانتصار سوى في خمس مناسبات من أصل 23 مباراة.

ودوّنت خسارة سموحة أمام الأهلي الهزيمة رقم 12 لحسام حسن في مواجهة ناديه السابق كمدرب، فيما حسم التعادل ست مواجهات، مقابل خمسة انتصارات حققها مع كل من المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وبيراميدز.

الانتصارات الخمسة التي حققها "العميد" على الأهلي كانت 3 من بينهم أثناء إدارته للمصري وواحدة مع الاتحاد ومثلها مع بيراميدز، بواقع مواجهتين أمام مانويل جوزيه، ومواجهة أمام: كارلوس جاريدو، حسام البدري ومارتن لاسارتي.

وكان آخر فوز حققه حسام حسن على الأهلي حين كان يقود بيراميدز، حيث فاز بنتيجة (2-1) في يناير 2019 باللقاء المؤجل من الدور الأول، وكانت تلك المباراة هي الأولى للأوروجوياني مارتن لاسارتي كمدير فني للمارد الأحمر.

أكبر انتصار لحسام حسن على الأهلي كان بنتيجة (4-1) عندما كان مدربا للاتحاد السكندري عام 2014، بينما أكبر خسارة للعميد على يد الأحمر كانت بنتيجة (3-1) وتحققت في مناسبتين مع الزمالك عام 2010 والمصري 2016.

إلا أن حسام حسن الباحث عن التتويج بأول لقب له كمدرب منذ انطلاق مسيرته عام 2008، كان قريبًا من تحقيق حلمه في 3 مناسبات سابقة، لكن ضاع منه كأس السوبر 2014 و2017 وكأس مصر 2017 على يد النادي الأهلي.

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وجاءت انتصارات حسام حسن على الأهلي كالتالي:

- دوري موسم 2008-2009

(المصري 2 - 0 الأهلي).. هدفي المصري أحرزهما (محمد جابر، وأحمد شديد قناوي).

- دوري موسم 2011-2012 (تم إلغاءه بسبب المذبحة)

(المصري 3 - 1 الأهلي).. أحرز أهداف المصري (مؤمن زكريا "هدفين"، وعبدالله سيسيه)، وهدف الأهلي (البرازيلي جونيور).

- دوري موسم 2014-2015

(الأهلي 1 - 4 الاتحاد السكندري).. أحرز أهداف الاتحاد (أوميد أوكري، محمد حمدي، فيليكس كاتونجو ورامي عادل)، وهدف الأهلي (صلاح الدين سعيدو).

- دوري موسم 2015-2016

(الأهلي 2 - 3 المصري).. أحرز أهداف المصري (موسى داو، أحمد موسى كابوريا ومحمد مسعد)، وسجل للأهلي (رمضان صبحي من ركلة جزاء وحسام غالي).

- دوري موسم 2018-2019

(بيراميدز 2 - 1 الأهلي).. أحرز هدفي بيراميدز (محمد فاروق وعبدالله السعيد)، وسجل للأهلي (المغربي وليد أزارو).