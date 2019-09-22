محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: يتجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم المخاطرة بالثلاثي وليد أزارو وياسر إبراهيم وعمرو السولية أمام سموحة. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين مباراة الأهلي وسموحة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري. وغاب وليد أزارو عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك بسبب الإصابة، بينما تعرض الثنائي ياسر والسولية لإصابات مختلفة. Advertisements وصرح مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي لـ"يلا كورة" قائلا "من الصعب لحاق وليد أزارو بمباراة سموحة، مازال يؤدي تدريبات علاجية وتأهيلية وسيتم تجهيزه للقاء كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا". وتابع "رينيه فايلر يميل في عمله إلي الإعتماد علي اللاعب الجاهز بدنيا بنسبة 100%". وأضاف "ياسر إبراهيم يعاني من إجهاد شديد في عضلة السمانة ولحاقه بمباراة سموحة سيكون صعب أيضا". واختتم "أما موقف عمرو السولية فمازال معلًق وتتوقف مشاركته في المباراة على مدي التخلص من الورم الشديد الذي يعاني منه في وجه القدم، ففي حالة زواله سيشارك بشكل طبيعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موقف الثلاثي المصاب من لقاء سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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