سولشاير عن رحيل بوجبا: لن يذهب إلى أي مكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد النرويجي أوله جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب الفريق، لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

كان بوجبا ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر في الانتقالات الصيفية الماضية لكي ينضم لنادي ريال مدريد الإسباني، وخرج فلورينتينو بيريز ليؤكد استمرار اهتمامه بضم بوجبا، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم.

ورد سولشاير على هذه الأنباء، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا أستمع لرئيس ريال مدريد، لقد شاهدت مباراتهم مع باريس سان جيرمان، وكانت هزيمة كبيرة".

Advertisements

وأضاف: "أنا لست قلقًا الآن، ولن أكون قلقًا حول مستقبل بوجبا ومسألة استمراره هنا".

وواصل المدير الفني النرويجي: "لو عادت هذه الأمور للحدوث في يناير، فلن يكون هناك قلق وقتها أيضًا".

وتابع سولشاير: "بوجبا لن يذهب إلى أي مكان، هو يعمل بشكل جاد وملتزم تمامًا تجاه مانشستر يونايتد".

واختتم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: "هو واحد من أكبر الشخصيات هنا، شخص يستطيع دخول أي ملعب وهو مليء بالثقة".