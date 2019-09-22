"الكارثة".. كيف تناولت الصحف الإسبانية هزيمة برشلونة أمام غرناطة بالليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقى فريق برشلونة هزيمته الثانية، هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعدما سقط أمام غرناطة بهدفين دون رد.

وحل برشلونة ضيفًا على نظيره غرناطة، مساء أمس السبت، في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، وخسر بثنائية مقابل لا شيء.

الفريق الكتالوني لم يجمع حتى الآن سوى 7 نقاط، من أصل 15 نقطة، بعدما فاز في مباراتين (ريال بيتيس- فالنسيا) وتعادل في واحدة (أوساسونا) وخسر في اثنتين (أتلتيك بلباو- وغرناطة).

من جانبها، سلطت الصحف الإسبانية الضوء على ما حل بالفريق الكتالوني- حامل اللقب- الذي يحتل حاليًا المركز السابع، بينما يتصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط متساويًا مع أتلتيكو مدريد، وإشبيليه الذي سيلتقي مع ريال مدريد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

صحيفة سبورت

"كارثة"

وصفت الصحيفة الكتالونية ما حدث لبرشلونة بـ"الكارثة".

وقالت "سبورت: "أسوأ بداية في الليجا منذ 25 عامًا"

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يشارك في المباراة من بدايتها، وحل بديلًا في الشوط الثاني رفقة أنسو فاتي، لكن الفريق الكتالوني فشل في تفعيل النشاط الهجومي للبلوجرانا من أجل هز شباك الفريق المنافس.

ماركا

"إنها الفوضى"

وقالت الصيحفة الإسبانية: "برشلونة يخسر بثنائية أمام غرناطة، ومشاركة ميسي بدون فاعلية"

وأشارت ماركا إلى التصريحات التي أدلى بها ايرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني عقب المباراة باعتباره المسئول الأول عن الهزيمة.

موندو ديبورتيفو

ظهور ميسي لم يكفِ

وقالت الصحيفة ظهور ميسي -بعد التراجع- لم يكن كافيًا لمواجهة غرناطة القوي.