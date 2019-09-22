البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر مصر في أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب المصري الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي. كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

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