باريس سان جيرمان يرحل إلى ليون آملاً استمرار تحليقه

وسيشكل الفوز دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جيرمان الذي عانى الأمرين السبت الماضي للفوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله في الوقت بدل الضائع نجمه العائد نيمار.

من جانبه، لن يكون ليون لقمة سائغة للفريق الباريسي خصوصا وأنه يرغب في مصالحة جماهيره عقب نتائجه المخيبة في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها تعثره أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهل ليون الموسم بقوة بفوزين متتاليين على مضيفه موناكو 3-صفر وضيفه أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، قبل أن يخسر أمام مونبلييه صفر-1 ويتعادل مع بوردو 1-1 وأميان 2-2.

وسيحاول ليون استغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار فوزه على باريس سان جيرمان الموسم الماضي عندما استضافه وقلب تخلفه صفر-1 إلى فوز 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين.

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