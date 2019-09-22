- 1/2
- 2/2
حرص فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على توجيه رسالة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري، والتي من المقرر إقامتها غدًا الإثنين.
وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": مواجهةالأهلي بطل الدوري والسوبر لن تكون سهلة وليست نزهة لأي من الفريقين".
وتابع "حسام حسن يقود سموحة وهو يمتلك مجموعة من اللاعبين الصغار غير المعروفين جماهيريًا، وتلك المباراة
وأكمل "كل ما اتمناه أن يحالف التوفيق حكم المباراة وأن يحمل ميزان العدل، حتى نؤكد للعالم أجمع أن مصر بدأت ثورتها الكروية".
واختتم "نريد أن يصبح الجميع سواسية، ولنأخذ من حكم مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة المثل والقدوة في ملاعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فرج عامر يوجه رسالة إلى حكم مباراة الأهلي وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.