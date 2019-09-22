شاهد.. فرج عامر يوجه رسالة إلى حكم مباراة الأهلي وسموحة

حرص فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على توجيه رسالة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري، والتي من المقرر إقامتها غدًا الإثنين.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": مواجهة

الأهلي بطل الدوري والسوبر لن تكون سهلة وليست نزهة لأي من الفريقين".

وتابع "حسام حسن يقود سموحة وهو يمتلك مجموعة من اللاعبين الصغار غير المعروفين جماهيريًا، وتلك المباراة

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قد تجعل من بعضهم نجومًا لو قاموا بتنفيذ تعليمات المدرب".

وأكمل "كل ما اتمناه أن يحالف التوفيق حكم المباراة وأن يحمل ميزان العدل، حتى نؤكد للعالم أجمع أن مصر بدأت ثورتها الكروية".

واختتم "نريد أن يصبح الجميع سواسية، ولنأخذ من حكم مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة المثل والقدوة في ملاعبنا".