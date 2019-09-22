حسام البدري يتفق مع اتحاد الكرة على تشكيل الجهاز المعاون

اتفق اتحاد الكرة وحسام البدري مدرب المنتخب، على تشكيل الجهاز المعاون له في الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. يضم الجهاز المعاون طارق مصطفى مدرب عام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، على أن يتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب. مدرب عام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، على أن يتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب.

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