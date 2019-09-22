اتفق اتحاد الكرة وحسام البدري مدرب المنتخب، على تشكيل الجهاز المعاون له فيالفترة المقبلة.
يضم الجهاز المعاون طارق مصطفىمدرب عام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، على أن يتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يتفق مع اتحاد الكرة على تشكيل الجهاز المعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.