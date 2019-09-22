بركات ومعوض وطارق مصطفى يجتمعون باللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة

يتواجد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، في مقر اتحاد الكرة حاليا، للاجتماع مع اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية. مع اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية. والجدير بالذكر ان الثلاثي مرشح بقوة للانضمام لجهاز المنتخب الوطني، على ان يكون محمد بركات مديرا للمنتخب ومعوض وطارق مصطفى ضمن الجهاز المعاون.

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