كلوب يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن ترتيب مسددي ركلات جزاء الريدز خلال الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "القاعدة هي أن جيمس ميلنر يأتي أولاً في تسديد ركلات الجزاء، ويأتي بعده محمد صلاح حينما

لا يكون الأول في الملعب".

وواصل "لم نحصل على ركلات جزاء عندما يكون صلاح وميلنر خارج اللعب، ولكن يجب أن نفكر في ذلك الإحتمال".

وأردف "إذا لم نتخذ قرار بشأن من يسدد،

في كثير من الأحيان يجب أن يحصل على الكرة من يشعر إنه الأفضل، وربما يكون أول من يأخذ لا يشعر بغنه الشخص الأفضل في التسديد، ومن هنا تحدث نقاشات من الاخرين".

واختتم "من الطبيعي أن يحدث جدل بين اللاعبين حول من يسدد، فالجميع بشر، ويرغب في التسجيل، ولكني لا أؤيد ذلك".