غدًا.. أهلي 2002 يواجه السكة الحديد وديًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم مواليد ٢٠٠٢ غدًا مع فريق السكة الحديد، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجديد، ومشاركته في بطولة منطقة القاهرة.

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٢ خاض مباريات عدة ودية خلال فترة الإعداد،

ونجح من خلالها في تجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل انطلاق المباريات الرسمية، كما نجح أيضًا في تحقيق الفوز بنتائج كبيرة، حيث فاز على فريق أكاديمية "ناشئين مصر" ٨ - صفر، وعلى فريق التعاون ٦ - ١. وأوقعت قرعة بطولة منطقة القاهرة الأهلي في المجموعة الثالثة مع فرق شبرا وحدائق حلوان والتجارة العامة والنوبي وشباب العمال وباب الشعرية والزهور ومركز شباب زينهم ومركز شباب عين الصيرة واتحاد الشرطة، ويتأهل أول كل مجموعة للمشاركة في بطولة القطاعات على مستوى الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين، مواليد 2002، ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، ومحمد سمارة مدربًا.