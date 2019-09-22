مدرب أهلي 2005: جاهزين بقوة لبطولة منطقة القاهرة

أكد أحمد سمير، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في فريقه، مشيراً إلى أنهم مستعدون بقوة للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة، التي تنطلق في ١١ أكتوبر المقبل.

وأشار سمير إلى أن المعدل التهديفي لفريقه جيد للغاية، وهذا ما ظهر

في المباريات الودية، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز بنتائج كبيرة.

وأكد سمير أنه رغم قوة فريقه إلا أن هناك بعض الأخطاء تظهر أحياناً في النواحي الدفاعية والاستحواذ والضغط على المنافس في حالة فقد الكرة، مؤكداً أنه

يعمل بقوة على تصحيح هذه الأخطاء.

وتابع سمير قائلاً إنه تحدث مع لاعبيه أكثر من مرة حول صعوبة المرحلة المقبلة، خاصة أنها السنة الأولى للفريق في قطاع الناشئين، بعدما كان ضمن قطاع البراعم في المواسم السابقة.

وأشاد المدير الفني لأهلي ٢٠٠٥ بوجود معتز إينو نجم الأهلي السابق كمدرب عام للفريق، مؤكداً أنه شخصية مميزة ويمتلك خبرات كبيرة وسيكون له مستقبل كبير في المجال التدريبي.