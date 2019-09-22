الترسانة يخوض مبارياته في الدوري نهارًا

قرر الجهاز الفنى للترسانة، بقيادة علاء ميهوب المدير الفني للفريق خوض مبارياته نهارًا فى الموسم الجديد للقسم الثانى المقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل. كان الشواكيش قد خاض مبارياته فى الموسم الماضى ليلًا وعلى الأضواء الكاشفة، بناءً على رغبة من أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق . فى الموسم الماضى ليلًا وعلى الأضواء الكاشفة، بناءً على رغبة من أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق . وأكد كريم شحاتة، مدير الكرة بالفريق، أن الجهاز الفنى أقام المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة الإيقاف نهارًا حتى يتعود اللاعبون على الأجواء، وهو ما جعل الجميع يوافق على خوض الفريق لجميع مبارياته فى الموسم المقبل نهارًا.

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