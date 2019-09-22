التصنيف العالمي لكرة السلة ينصف منتخب السيدات على الرجال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن الترتيب العالمي للمنتخبات، عقب انتهاء منافسات كأس العالم، و التى توج بها المنتخب الأسبانى، على حساب نظيرهالأرجنتينى .
جاء المنتخب المصرى رجال فى المركز الـ 58 عالميًا، وفيما يخص منتخب السيدات، جاء المنتخبالوطنى فى المركز الـ 55 عالميًا.
وتنظم مصر حاليًا البطولة الدولية بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر، والتى انطلق أمس 21 سبتمبر الجاري حتى 26 من الشهر ذاته بمشاركة 5 فرق .
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