اليوم.. سلة الأهلي تدخل معسكرًا قصيرًا استعدادًا للموسم الجديد

يدخل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي معسكرًا قصيرًا اليوم الأحد بالإسكندرية في إطار الاستعداد للمباريات التي يخوضها في الموسم

الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية غدًا الاثنين أمام فريق أصحاب الجياد على أن

يلتقي الثلاثاء مع فريق سموحة وديًّا.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق على تجهيز اللاعبين لمنافسات بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز في المباريات التي خاضها ببطولة منطقة القاهرة مؤخرًا.