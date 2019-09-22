رياضة | صحف مدريد تفتح النار على حارس الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف مدريد تفتح النار على حارس الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت صحيفة ماركا الإسبانية انتقادات لاذعة للبلجيكي كورتوا حارس مرمي فريق ريال مدريد الإسباني بعد الاداء السئ مع الفريق.

وكتبت صحيفة الماركا في تقريرها اليوم: مستويات الفريق وكورتوا ليست على ما يرام، وخسارة باريس الأخيرة مع تواجد كيلور نافاس في الجانب المقابل لم تكن سوى ضربة أخرى لمعنويات البلجيكي.

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واضافت: مرت 524 دقيقة دون استقباله الأهداف مع بلجيكا بينما فشل في الحفاظ على شباكٍ نظيفه مع النادي الأبيض.

وتابعت: في آخر 13 مباراة له مع بلجيكا لم يستقبل أي هدف في 9 مباريات ومنذ خسارة 5/2 أمام سويسرا (نوفمبر 2018) لم يستقبل أي هدف بعدها.

وواصلت: صحيحٌ أنه أنقذ الفريق في آخر مباراة في الليغا، لكن مستوياته بشكل عام أقل من المأمول ويظهر ذلك من خلال الإحصائيات.