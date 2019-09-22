رياضة | يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول شرطًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي في الجولة السادسة من عمر البريميير ليج.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "الطريقة التي تجعلنا نفوز بالدوري الإنجليزي هي الاستمرارية فعلينا أن نستمر إلى أقصى حد.. السبب في أننا كنا في منافسة مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الماضي كان الاستمرارية".

وأضاف كلوب: "لقد دفعنا مانشستر سيتي وهم دفعونا أيضا لكن علينا أن نستمر لأن الاستمرارية هو الفرصة الوحيدة الوحيدة لحسم لقب الدوري الإنجليزي".

وأشار كلوب إلى أن أداء ليفربول أمام نابولي الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا كان ناضجًا رغم الخسارة بهدفين نظيفين".

وواصل كلوب: "الجزء الأهم كان يتمثل في طريقة إنهاء الهجمة ولم يحدث لأسباب مختلفة أهمها القرارات الخاطئة في بعض اللحظات لذلك يجب علينا أن نتحسن".

مباراة ليفربول ضد تشيلسي بلغة الأرقام

تشعل لغة الأرقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي التي تقام في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يدخلها البلوز وهم في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بينما الريدز في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات متتالية بفضل نجومه محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ثلاثي خط الهجوم الأمامي رغم الاتهامات الموجهة لهم بالأنانية.

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ويصب التاريخ في صالح ليفربول ضد تشيلسي ففي آخر 6 مباريات بين الفريقين فاز الريدز في 3 مواجهات وتعادل في 5 خسر في مباراة واحدة ولذلك فإنهم يبحثون عن الانتصار الثالث على البلوز متسلحين بحنكة مديرهم الفني يورجن كلوب.

ونجح ليفربول في الفوز 5 مرات في آخر 11 زيارة لملعب ستامفورد بريدج الذي يستضيف لقاء اليوم في المقابل فشل تشيلسي في الفوز بأي لقاء في المباريات الثلاثة الأولى على ملعبه هذا الموسم بكل البطولات في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة منذ صعوده في عام 1989.

وفشل تشيلسي في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم بينما يبحث ليفربول ومحمد صلاح عن الفوز السادس على التوالي ليصبح أول فريق يحقق ذلك في موسمين متتاليين كما أن الفريق يمتلك رقمًا قياسيًا وهو الفوز 14 مباراة متتالية طوال تاريخه وقابلة للزيادة على حساب البلوز.

ولم يسقط ليفربول إلا مباراة واحدة فقط في آخر 44 مباراة من الدوري الإنجليزي بواقع الفوز في 36 مرة والتعادل في 7 مباريات ومع ذلك لم يحقق إلا فوز وحيد في في آخر 12 مباراة خارج أرضه أمام الست الكبار في الدوري الإنجليزي حيث تعادل في 6 وخسر 5 لقاءات أخرى وفاز في مباراة يتيمة.

وعلى مستوى الأرقام الفردية في مباراة ليفربول وتشيلسي يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن الهدف رقم 50 في الدوري بقميص ليفربول بعد أن سجل 49 في 97 لقاء في الدوري الإنجليزي.