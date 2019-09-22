رياضة | مان سيتي ضد واتفورد .. أجويرو يقترب من رقم هنري "الخالد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان سيتي ضد واتفورد .. أجويرو يقترب من رقم هنري "الخالد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظل النجم الدولي الفرنسي تيري هنري في صدارة الهدافين الأجانب للدوري الإنجليزي الممتاز بنحو 175 هدفًا سجلهم في شباك المنافسين مما جعله يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين بصورة عامة، والمركز الأول في ترتيب الهدافين الأجانب في البطولة الإنجليزية وذلك قبل مباراة مان سيتي ضد واتفورد في الجولة السادسة من الدروي الإنجليزي أمس.

وأصبح رقم هنري في خطر داهم من قبل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي، والذي نجح في أن يواصل تألقه للموسم التاسع على التوالي مع فريق ملعب الاتحاد.

المهاجم الأرجنتيني نجح في أن يسجل هدف من ضربة جزاء في مباراة مان سيتي ضد واتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، هذا الهدف جعل أجويرو يصل إلى هدفه رقم 172 في تاريخه مع الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بفارق نحو 3 أهداف فقط من رقم تيري هنرى.

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كان مباراة مان سيتي ضد واتفورد قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 8-0 وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، وثاني أكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي خلف فوز مانشستر يونايتد على حساب إبسويتش تاون بنتيجة 9-0 في موسم 94-95

ونعود للحديث عن أجويرو وعن اقترابه من تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في مباراة مان سيتي ضد واتفورد، حيث إرتقى اللاعب الآن إلى المركز الأول منفردًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، بفارق هدف واحد عن مهاجم تشيلسي الإنجليزي أبراهام والذي تنتظره مباراة قوية للغاية ضد ليفربول مساء اليوم في الجولة السادسة من البريميير ليج على ملعب ستامفورد بريدج.