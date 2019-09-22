رياضة | الأهلي يستعيد قوته الضاربة أمام سموحة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد قوته الضاربة أمام سموحة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني نبأ سارًا قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لمواجهة سموحة؛ مساء غد الإثنين بالدوري الممتاز.

وغاب ربيعة عن مباريات الفريق مؤخرا؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية الأخيرة وبات جاهزت بشكل تام للتواجد في تشكيلة الفريق الأساسية؛ حسب رؤية الجهاز الفني.

وتأتي عودة رامي ربيعة؛ بمثابة الانقاذ لجهازه الفني لتعويض غياب محمود متولي الذي تعرض للإصابة في مباراة الزمالك الأخيرة؛ ويغيب لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وتأكد غياب الثنائي وليد أزارو وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباراة المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة.

ويعاني أزراو من الإصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراته مع منتخب المغرب أمام النيجر في المباراة الودية، فيما أصيب ياسر إبراهيم بإجهاد في عضلة السمانة في لقاء الزمالك الأخير بنهائي كأس السوبر.

Advertisements

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، يرفض الدفع بأي لاعب إلا في حالة اكتمال تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن الثنائي لن يلحقا بمباراة الغد أمام سموحة لعدم تعافيهما من الإصابة التي لتحقت بهما مؤخرًا. ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه سموحة غدًا الاثنين في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز وذلك في المباراةي ابت ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدرس رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي طريقة حسام حسن المدير الفني لسموحة من خلال مشاهدة مبارياته في الموسم الماضي قبل مباراة الفريقين غدًا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وحرص فايلر على متابعة طريقة حسام حسن في إدارة المباريات الكبيرة خلال الموسم الماضي رغم أن سموحة حدثت به تغييرات عديدة وضم صفقات كثيرة.

وخرج فايلر بملاحظة على طريقة إدارة حسام حسن للمباريات وهو أنه يتمسك بنفس أفكاره الفنية في معظم الأندية التي دربها وآخرها سموحة.

ويلتقي الأهلي سموحة مساء غد الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.