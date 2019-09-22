رياضة | النصر يكشف موقف جوليانو من المشاركة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يكشف موقف جوليانو من المشاركة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم الأحد، أن نادي النصر السعودي قد تلقى أخبار غير مطمئنة بخصوص اللاعب البرازيلي، جوليانو، والذي أصبح موقفه غير معروف من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في واحد من كلاسيكوهات الكرة السعودية ، بعدما تعرض اللاعب لإصابة قد تبعده عن المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية، أن الجهاز الطبي في نادي النصر السعودي سوف يبحث موقف اللاعب مع الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، وذلك من أجل تحديد إمكانية مشاركة اللاعب في لقاء الأهلي من عدمها.

يذكر أن نادي النصر السعودي سوف يحل ضيفًا على نادي أهلي جدة على ملعب الجوهرة المشعة، يوم الجمعة المقبلة، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي النصر السعودي قد خسر مباراته الأخيرة في بطولة الدوري السعودي، أمام نادي الحزم، في الجولة الرابعة بهدف مقابل لاشيء، ليتجمد رصيد نادي النصر السعودي عند 7 نقاط، ويبقى في المركز الخامس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلف نادي الهلال صاحب المركز الأول والصدارة برصيد 10 نقاط.

ويذكر أن جماهير نادي النصر كانت قد صبت جام غضبها على الجهاز الفني للفريق، وذلك بعد خسارة النادي أمام الحزم في بطولة الدوري، بعد أيام قليلة من توديع الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، وذلك بعد خساراته أمام نادي السد القطري في المباراة التي جمعت بينهما في الدوحة بنتيجة 3-1.