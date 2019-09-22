رياضة | الكشف عن شكل جوائز الأفضل قبل حفل الـ"فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن شكل جوائز الأفضل قبل حفل الـ"فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاحد عن الشكل الجديد من جوائز حفل الأفضل والذي سيقام يوم غد الإثنين في دار أوبرا "ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية.

، في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في التاسعة والنصف، بتوقيت مكة المكرمة. ويقام الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن الحاصلين على الجوائز الأربع الكبرى غدًا (أفضل لاعب – أفضل لاعبة – أفضل مدرب للرجال – أفضل مدرب للسيدات) سيتم منحهم نفس الكأس.

