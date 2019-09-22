رياضة | الكشف عن شكل جوائز الأفضل قبل حفل الـ"فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن شكل جوائز الأفضل قبل حفل الـ"فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاحد عن الشكل الجديد من جوائز حفل الأفضل والذي سيقام يوم غد الإثنين في دار أوبرا "ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية.
وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن الحاصلين على الجوائز الأربع الكبرى غدًا (أفضل لاعب – أفضل لاعبة – أفضل مدرب للرجال – أفضل مدرب للسيدات) سيتم منحهم نفس الكأس.
وفيما يلي قائمة بالمرشحين لحصد الجوائز في حفل الأفضل:
أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون ومارك أندريه تير شتجن.
أفضل مدرب: بيب جوارديولا، يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.
أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورجان وميجان رابينوي.
أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.
أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.
أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينج ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.
جائزة أفضل تشجيع: سيلفيا جريكو، جوستو سانشيز وجماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.
أفضل 11 لاعب (رجال): 55 مرشحًا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.
أفضل 11 لاعبة (سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.