رياضة | الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك أمس الأول في السوبر المصري.

ووضع الجهاز الطبي برنامجًا علاجي لمحمود متولي من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة بعد أن غادر مباراة السوبر الأخيرة للإصابة.

ويطمئن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.

وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك أمس الأول الجمعة؛ بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الأحد في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدوري للموسم الجديد.

رينيه فايلر يكتشف أول ثغرة لضرب حسام حسن

يدرس رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي طريقة حسام حسن المدير الفني لسموحة من خلال مشاهدة مبارياته في الموسم الماضي قبل مباراة الفريقين غدًا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وحرص فايلر على متابعة طريقة حسام حسن في إدارة المباريات الكبيرة خلال الموسم الماضي رغم أن سموحة حدثت به تغييرات عديدة وضم صفقات كثيرة.

وخرج فايلر بملاحظة على طريقة إدارة حسام حسن للمباريات وهو أنه يتمسك بنفس أفكاره الفنية في معظم الأندية التي دربها وآخرها سموحة.

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مواجهات حسام حسن ضد الأهلي

ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى

ولعب حسام حسن أمام الأهلي في الجولات المبكرة وكانت المرة الأولى في الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

وسقط حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الموسم الماضي في فخ الخسارة بهدفين نظيفين للمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو

قائمة سموحة أمام الأهلي

أعلن حسام حسن قائمة سموحة لمباراة الأهلي غدَا وضمت الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، شريف رضا، محمد جمال.

يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، محمد حليمو، إسلام الفار، ناصر ماهر، أحمد مكي، إسلام جمال، فوزي الحناوي، حسام حسن، رونالد وانجا، محمد كوفي.

وخرج من قائمة سموحة ضد الأهلي إبراهيم عبد القوي، محمد نادي، أحمد فؤاد للإصابة، بينما يغيب كل من: محمود معاذ، هيثم نادي، يوسف علاء، محمد فهمي، سيف فاروق جعفر، السيد فريد؛ للتأهيل مع مفيد خليل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق.

وكان رينيه فايلر قد قرر البقاء في الإسكندرية عقب مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري من أجل الاستعداد لمباراة سموحة ثم كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها ببرج العرب.