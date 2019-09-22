رياضة | رينيه فايلر يكتشف أول ثغرة لقهر حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يكتشف أول ثغرة لقهر حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي طريقة حسام حسن المدير الفني لسموحة من خلال مشاهدة مبارياته في الموسم الماضي قبل مباراة الفريقين غدًا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وحرص فايلر على متابعة طريقة حسام حسن في إدارة المباريات الكبيرة خلال الموسم الماضي رغم أن سموحة حدثت به تغييرات عديدة وضم صفقات كثيرة.

وخرج فايلر بملاحظة على طريقة إدارة حسام حسن للمباريات وهو أنه يتمسك بنفس أفكاره الفنية في معظم الأندية التي دربها وآخرها سموحة.

مواجهات حسام حسن ضد الأهلي

ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى

ولعب حسام حسن أمام الأهلي في الجولات المبكرة وكانت المرة الأولى في الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

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وسقط حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الموسم الماضي في فخ الخسارة بهدفين نظيفين للمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو

قائمة سموحة أمام الأهلي

أعلن حسام حسن قائمة سموحة لمباراة الأهلي غدَا وضمت الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، شريف رضا، محمد جمال.

يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، محمد حليمو، إسلام الفار، ناصر ماهر، أحمد مكي، إسلام جمال، فوزي الحناوي، حسام حسن، رونالد وانجا، محمد كوفي.

وخرج من قائمة سموحة ضد الأهلي إبراهيم عبد القوي، محمد نادي، أحمد فؤاد للإصابة، بينما يغيب كل من: محمود معاذ، هيثم نادي، يوسف علاء، محمد فهمي، سيف فاروق جعفر، السيد فريد؛ للتأهيل مع مفيد خليل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق.

وكان رينيه فايلر قد قرر البقاء في الإسكندرية عقب مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري من أجل الاستعداد لمباراة سموحة ثم كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها ببرج العرب.