رياضة | زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان قائمة فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره فريق إشبيلية مساء اليوم في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية في لقاء صعب بملعب رامون سانشيز بيزخوان وهي الفرصة الأخيرة للفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة السابقة من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي Advertisements خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريغيز خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، بيل، فينسيوس، يوفيتش، رودريغو جوس

واستبعد زيدان 7 لاعبين من القائمة وهم: