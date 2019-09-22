رياضة | زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحل ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية في لقاء صعب بملعب رامون سانشيز بيزخوان وهي الفرصة الأخيرة للفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة السابقة من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي
خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريغيز
خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، بيل، فينسيوس، يوفيتش، رودريغو جوس
واستبعد زيدان 7 لاعبين من القائمة وهم:
– أودريوزولا بقرارٍ فني.
– مارسيلو للإصابة.
– مودريتش للإصابة.
– ايسكو للإصابة.
– اسينسيو للإصابة.
– إبراهيم للإصابة.
– ماريانو بقرارٍ فني.