رياضة | سولسكاير يسخر من تصريحات رئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يسخر من تصريحات رئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بخصوص نجمه بول بوجبا وإمكانية رحيله إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بعد فشلها في الصيف الماضي.

وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام: "لا أستمع لما يقوله رئيس ريال مدريد.. بول بوجبا مخلص لمانشستر يونايتد بكل قوة ويسعى للعودة من إصابته".

وأضاف سولسكاير: "لست قلقاً حول مستقبل بوجبا واستمراره لو عاد الحديث مجدداً في يناير.. بوجبا لن يرحل وهو سعيد في مانشستر يونايتد، تحتاج للثقة وبعض من الغرور للنجاح هنا وهذا ه بول بوجبا".

واستهدف نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز التعاقد مع بول بوجبا أجل العودة للسيطرة علي الكرة في أوروبا، بعد النتائج المخيبة في الموسم الماضي.

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ويرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بناءًا علي رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، والذي يعتبر "بوجبا" جزء أساسي من مشروعه الجديد من النادي المدريدي، حيث حاولت إدارة مدريد حسم التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي لكن تمسك النادي الإنجليزي باستمرار اللاعب.

ومن المتوقع أن يدخل في مفاوضات جديدة مع نادي مانشستر يونايتد الشتاء المقبل للحصول على خدمات "بوجبا".

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يوافق على رحيل "بوجبا" إلي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم إلا بعد الحصول على 179 مليون جنيه استرلين.

ويحظي بول بوجبا باهتمام عدة أندية أوروبية للتعاقد معه بخلاف ريال مدريد، حيث أكد "ماتياس" شقيق اللاعب، أن نجم مانشستر يونايتد تواصل مع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان لاعبا برشلونة من أجل الإنتقال للدوري الاسباني، كما أكدت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان كان يستهدف ضم "بوجبا" حال رحيل "نيمار" لصفوف البرسا الصيف الماضي.