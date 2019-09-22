رياضة | مباراة ليفربول ضد تشيلسي بلغة الأرقام: تفوق نادر لرفاق صلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ليفربول ضد تشيلسي بلغة الأرقام: تفوق نادر لرفاق صلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشعل لغة الأرقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي التي تقام في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يدخلها البلوز وهم في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بينما الريدز في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات متتالية بفضل نجومه محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ثلاثي خط الهجوم الأمامي رغم الاتهامات الموجهة لهم بالأنانية.





ويصب التاريخ في صالح ليفربول ضد تشيلسي ففي آخر 6 مباريات بين الفريقين فاز الريدز في 3 مواجهات وتعادل في 5 خسر في مباراة واحدة ولذلك فإنهم يبحثون عن الانتصار الثالث على البلوز متسلحين بحنكة مديرهم الفني يورجن كلوب.

ونجح ليفربول في الفوز 5 مرات في آخر 11 زيارة لملعب ستامفورد بريدج الذي يستضيف لقاء اليوم في المقابل فشل تشيلسي في الفوز بأي لقاء في المباريات الثلاثة الأولى على ملعبه هذا الموسم بكل البطولات في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة منذ صعوده في عام 1989.

أرقام مثيرة في مباراة ليفربول ضد تشيلسي

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وفشل تشيلسي في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم بينما يبحث ليفربول ومحمد صلاح عن الفوز السادس على التوالي ليصبح أول فريق يحقق ذلك في موسمين متتاليين كما أن الفريق يمتلك رقمًا قياسيًا وهو الفوز 14 مباراة متتالية طوال تاريخه وقابلة للزيادة على حساب البلوز.

ولم يسقط ليفربول إلا مباراة واحدة فقط في آخر 44 مباراة من الدوري الإنجليزي بواقع الفوز في 36 مرة والتعادل في 7 مباريات ومع ذلك لم يحقق إلا فوز وحيد في في آخر 12 مباراة خارج أرضه أمام الست الكبار في الدوري الإنجليزي حيث تعادل في 6 وخسر 5 لقاءات أخرى وفاز في مباراة يتيمة.

وعلى مستوى الأرقام الفردية في مباراة ليفربول وتشيلسي يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن الهدف رقم 50 في الدوري بقميص ليفربول بعد أن سجل 49 في 97 لقاء في الدوري الإنجليزي الذي أصبح أكثر إثارة في المنافسة بعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد التي انتهت بثمانية أهداف نظيفة للسيتي.

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