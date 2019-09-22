رياضة | صحف مدريد تسخر من ميسي بعد فضيحة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف مدريد تسخر من ميسي بعد فضيحة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت صحف مدريد الموالية للنادي الملكي من هزيمة فريق برشلونة يوم أمس أمام فريق غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وفشل برشلونة في تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار أمام غرناطة بالرغم من مشاركة نجومه الأساسيين في المباراة على رأسهم ليونيل ميسي الذي حل بديلاً في الشوط الثاني.