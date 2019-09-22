رياضة | قمة ثانية.. الزمالك يستضيف الأهلي في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة ثانية.. الزمالك يستضيف الأهلي في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ ضيفا على نظيره نادي الزمالك؛ مواليد 1999؛ في الجولة الثانية من دوري الجمهورية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين عصر اليوم الأحد على ملعب الزمالك بميت عقبة بالجولة الثانية بقمة دوري الجمهورية للشباب.

الزمالك؛ يدخل المباراة وهو لا يأمل سوى تحقيق الفوز؛ وحصد أول ثلاثة نقاط خاصة بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها أمام إف سي مصر بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة الأولى.

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وعلى الجانب الآخر يرغب الأهلي في حصد ثلاثة نقاط، بعدما حقق تعادلا مخيبا بالجولة الأولى مع سموحة؛ بهدف لكل فريق.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

وكانت القمة المصغرة التي جمعت الزمالك والأهلي في دوري الجمهورية مواليد 2003 والتي أقيمت أمس السبت، انتهت بالتعادل السلبي.

أما عن قمة الفريق الأول؛ فقد نجح الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ في تحقيق لقب بطولة السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه؛ بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين؛ بالمباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.